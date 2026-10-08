NPC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

08.10.26 06:35 Uhr

NPC hat am 07.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,12 JPY gegenüber 36,72 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,61 Prozent auf 3,95 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 22,84 JPY. Im Vorjahr hatte NPC 61,36 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 37,33 Prozent zurück. Hier wurden 5,81 Milliarden JPY gegenüber 9,27 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.net