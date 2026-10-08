DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,01 -0,8%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.998 -0,4%Euro 1,1203 +0,1%Öl 102,5 +2,3%Gold 4.120 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

NPC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Werte in diesem Artikel
Aktien
NPC Inc
3.90 EUR -0.28 EUR -6.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

NPC hat am 07.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,12 JPY gegenüber 36,72 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,61 Prozent auf 3,95 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 22,84 JPY. Im Vorjahr hatte NPC 61,36 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 37,33 Prozent zurück. Hier wurden 5,81 Milliarden JPY gegenüber 9,27 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.net

Werbung

NPC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NPC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.