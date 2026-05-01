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NRW-Flughäfen verzeichnen deutlich mehr Passagiere

28.05.26 12:21 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Flughäfen sind im Aufwind. Wie das Landesstatistikamt in Düsseldorf mitteilte, starteten im ersten Quartal rund 3,3 Millionen Passagiere von einem der sechs großen Airports in dem Bundesland und damit 185.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Das war ein Plus von 5,9 Prozent. Gut neun von zehn Passagieren flogen ins Ausland. Während die Zahl der Auslandspassagiere stieg, sank die Zahl der Inlandspassagiere.

Die Folgen des Ende Februar begonnenen Irankriegs sind in den Passagierströmen deutlich zu erkennen. Damals wurde der Luftraum der Golfregion gesperrt. Inzwischen sind zwar wieder Flieger unterwegs, aber längst nicht so viele wie vorher.

Die Zahl der Passagiere, die im ersten Quartal nach Katar oder in die Vereinigten Arabischen Emirate mit Destinationen wie Dubai flogen, sackte ab. Andere Staaten profitierten als Flugdestinationen hingegen von den Kriegsfolgen, die Türkei und Ägypten empfingen wesentlich mehr Reisende aus NRW als zuvor.

Der größte Airport in NRW ist Düsseldorf, gefolgt von Köln/Bonn. Die weiteren Standorte sind Dortmund, Münster/Osnabrück, Weeze (Niederrhein) und Paderborn/Lippstadt. Gut die Hälfte der in dieser Statistik geführten Passagiere entfiel auf Düsseldorf./fro/DP/men