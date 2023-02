NRW: Gewerkschaften setzen Warnstreik-Welle im Nahverkehr fort

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Gewerkschaften Verdi und Komba setzen im Tarifkampf mit den kommunalen Arbeitgebern ihre Warnstreik-Welle fort. An diesem Dienstag steht erneut der öffentliche Nahverkehr im Zentrum. Verdi hat zu Warnstreiks im Nahverkehr in Aachen, Bonn, Köln, Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen aufgerufen.

Außerdem sollen die Stadtverwaltungen in Münster, Bocholt, Ahlen und Wuppertal bestreikt werden. Auch Klinikpersonal etwa in Lengerich und Herford soll sich dem Ausstand anschließen.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die 640 000 Beschäftigten in NRW. Die Kommunalen Arbeitgeber lehnen dies in Nordrhein-Westfalen als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. Warnstreiks im Nahverkehr, in Kitas oder in Müllentsorgungsbetrieben hatte es in NRW bereits Ende der vergangenen Woche gegeben./fc/DP/zb