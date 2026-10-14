DAX 25.421 +0,6%ESt50 6.206 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,16 +1,5%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.750 +0,7%Euro 1,1196 -0,0%Öl 105,9 +0,2%Gold 4.153 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

NRW-Landtag debattiert BASF-Angebot für Chemiekonzern Evonik

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
52.36 EUR 1.05 EUR 2.05 %
Charts | News | Analysen
Evonik AG
21.80 EUR 0.38 EUR 1.77 %
Charts | News | Analysen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Auf Antrag der SPD hat der nordrhein-westfälische Landtag über das Übernahmeangebot des Chemiekonzerns BASF für Evonik debattiert. "Eine Übernahme von Evonik wäre mehr als ein gewöhnlicher Börsendeal", sagte SPD-Fraktionschef Jochen Ott. "Sie wäre eine industriepolitische Wendung mit weitreichenden Folgen für Nordrhein-Westfalen." Die Partei befürchtet unter anderem Arbeitsplatzabbau. Ende September hatten die beteiligten Unternehmen sowie die RAG-Stiftung als größte Evonik-Anteilseignerin bekannt gemacht, dass es ein Übernahmeangebot gibt.

Werbung

Eine mögliche Übernahme dürfe nicht nach dem Interesse von Aktionären und Investmentbanken bewertet werden, so Ott. Maßstab müssten die Beschäftigten, die Standorte und die industrielle Stärke Nordrhein-Westfalens sein. Ministerpräsident Hendrik Wüst solle sich "persönlich um die Schicksalsfrage fürs Ruhrgebiet" kümmern.

SPD fordert Beschäftigungs- und Standortgarantien

Der Politiker forderte verbindliche Beschäftigungs- und Standortgarantien. "Nicht für wenige Monate, sondern mit einer verlässlichen Perspektive für Menschen und ihre Familien." Eine Übernahme dürfe auf keinen Fall der Einstieg in eine schleichende Verlagerung zentraler Funktionen sein. "Es braucht eine belastbare Investitionszusage für die nordrhein-westfälischen Standorte."

Der Evonik-Konzernsitz solle in NRW bleiben, so Ott weiter. "Entscheidungen in Essen heißt: aus NRW und für NRW. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, dann müssen andere Wege und Konzepte geprüft werden, bis hin zu einer Landesbeteiligung am Konzern."

Werbung

CDU: BASF ist "nicht der richtige Spieler im System"

Der CDU-Politiker Björn Franken entgegnete, der Evonik-Vorstand habe eine Übernahme klar abgelehnt. "Eine verbindliche Übernahmeofferte gibt es bisher nicht", sagte er. "Diese Landesregierung, dieser Ministerpräsident haben sich klar zu den Standorten von Evonik hier in Nordrhein-Westfalen, klar zum Erhalt von Evonik gestellt und haben auch klargemacht, dass BASF hier nicht der richtige Spieler im System ist."

Der SPD warf Franken Panikmache vor. "Das hilft weder den Beschäftigten, das hilft weder den Unternehmen und das hilft schon gar nicht dem Wirtschaftsstandort in Nordrhein-Westfalen", sagte er.

FDP-Fraktionschef Henning Höne wandte sich gegen die SPD-Forderung, dass Evonik eigenständig bleiben müsse. "Ich teile diesen absoluten Anspruch ausdrücklich nicht", sagte. Seine Sorge gelte den Arbeitsplätzen, den Standorten und der Wertschöpfung. "Wichtiger als der Name, der über einem Werkstor steht, ist mir, dass langfristig ein Werkstor mit arbeitenden Menschen dahinter auch in Nordrhein-Westfalen steht."

Werbung

Ministerin: Landesregierung ist gegen Übernahme

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sagte, dass die Landesregierung "sehr ernst" auf die aktuelle Debatte um die Zukunft von Evonik schaue, weil Evonik ein bedeutender Teil des Industriestandortes NRW sei. "Mehr als 11.000 Beschäftigte arbeiten für Evonik in NRW. Dahinter stehen Auszubildende, Familien, Zulieferer, Handwerksbetriebe und ganze regionale Wertschöpfungsketten."

Die Arbeitsplätze und die eigenständige Entwicklung der Evonik dürften nicht infrage gestellt werden. "Wir wollen, dass industrielle Wertschöpfung, qualifizierte Beschäftigung und wesentliche Unternehmensfunktionen hier in Nordrhein-Westfalen bleiben." Dies gelte für Anlagen und Produktionsstandorte genauso wie für Forschung, Entwicklung, Verwaltung und die Zentrale. "Wir als Landesregierung sind klar: Wir wollen, dass die Beschäftigten bleiben. Wir stehen zu diesem Standort und damit ist klar, dass wir gegen diese Übernahme sind." Den SPD-Vorschlag für eine Landesbeteiligung an Evonik lehnte sie ab./tob/DP/mis

Aktuelle Evonik Aktie News

Werbung

Evonik Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.10.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.