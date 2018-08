NRW-Minister lehnt nach Abschiebung von Sami A. Rücktritt ab

Düsseldorf (Reuters) - Im Fall des abgeschobenen Islamisten Sami A. hat NRW-Integrationsminister Joachim Stamp einen Rücktritt abgelehnt.

"Den Vorwurf, ich hätte das Gericht getäuscht, weise ich entschieden zurück", sagte Stamp am Donnerstag in Düsseldorf. Er sehe keinen Anlass, Rücktrittsforderungen nachzukommen, fügte Stamp auf eine entsprechende Frage hinzu. Es seien in dem Fall aber "Informationsdefizite" zu beklagen, räumte der FDP-Politiker ein. Er wolle sich nun für eine Verbesserung der "Kommunikationskultur" zwischen Behörden und Justiz einsetzen. Stamp räumte zudem auch einen Fehler ein. Er hätte sich am Morgen der Abschiebung am 13. Juli rückversichern müssen, ob seine Annahme zutreffe, dass es gegen internationales Recht verstoße, das Flugzeug mit Sami A. an Bord aus Tunesien nach Deutschland zurückzuholen. "Mit dem Wissen von heute bedauere ich dies."

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hatte zuvor entschieden, dass der mutmaßliche Ex-Leibwächter von Osama bin Laden nach Deutschland zurückgeholt werden muss. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen habe die Stadt Bochum zurecht dazu verpflichtet. Sami A. war am 13. Juli von Düsseldorf aus in sein Heimatland Tunesien abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht dies wegen der möglichen Gefahr von Folter untersagt hatte. Der Beschluss war den Behörden aber erst zugegangen, als A. sich schon auf dem Flug in das nordafrikanische Land befand. Das OVG stufte die Abschiebung als "offensichtlich rechtswidrig" ein und kritisierte, dass diese an jenem 13. Juli nicht abgebrochen worden sei. Zugleich monierte es, dass die Behörden über den genauen Abschiebetermin im Unklaren gelassen worden seien.

Die Bundesregierung müsse nun von Tunesien umgehend eine Zusage einholen, dass Sami A. nicht gefoltert werde, sagte Stamp weiter.