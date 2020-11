NRW-Ministerpräsident Laschet: Corona-Maßnahmen müssen verlängert werden

Krisenzeiten sind keine Seltenheit mehr und spiegeln sich auch auf dem Kapitalmarkt wider.erfahren Sie, wie Sie sich in solchen turbulenten Zeiten absichern können.

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asien uneinheitlich -- Abkehr von Trump-Ära - Biden: Amerika ist zurück -- Wirecard-Vorstand entbindet Wirtschaftsprüfer von Schweigepflicht -- Aroundtown, VW im Fokus

Rüge für die EU-Kommission nach Auftrag an US-Investor Blackrock. Netflix: Boykottrufe in Indien wegen eines Kusses. Alstom und Knorr-Bremse liefern 64 Straßenbahnen nach Köln. Arzneimittelhersteller aus China beantragt Zulassung für COVIP-19-Impfstoff. JPMorgan ermittelt zehn potenzielle DAX-Aufsteiger nach Index-Reform. PSA: Opel bietet Werksflächen für regionale Corona-Impfzentren an. Nestle verkauft chinesische Marke Yinlu.