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NRW: Nahverkehr in vielen Städten lahmgelegt

19.03.26 06:30 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Keine Stadtbahnen und nur wenige Busse: In diversen Städten von Nordrhein-Westfalen ist der Nahverkehr weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hat in allen Regionen von Nordrhein-Westfalen Beschäftigte in zahlreichen Nahverkehrsbetrieben zum Warnstreik aufgerufen.

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Busse und Stadtbahnen stünden in den bestreikten Betrieben von der frühesten Frühschicht bis zur spätesten Spätschicht weitgehend still, erklärte die Gewerkschaft. Nur die Stadtwerke Münster würden nicht bestreikt. Bereits am Dienstag (17. März) hatten Arbeitsniederlegungen des Fahrpersonals in vielen Städten zu umfangreichen Ausfällen im kommunalen Nahverkehr geführt.

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr. Dabei geht es um die Arbeitsbedingungen der etwa 30.000 Beschäftigten in rund 30 Nahverkehrsbetrieben in NRW. In zwei Verhandlungsrunden ist keine Einigung erzielt worden. Die dritte Tarifrunde soll am 24. März beginnen. Die Aseag in Aachen ist nicht Bestandteil der laufenden Tarifverhandlungen./vd/DP/zb