DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +3,2%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin96.148 -0,7%Euro1,1704 -0,2%Öl67,74 -0,1%Gold3.364 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Intel 855681 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hang Seng zieht stark an -- Lufthansa ordnet sich offenbar neu -- Henkel-CEO sieht ausgewählte Preiserhöhungen -- US-Regierung hält zehn Prozent an Intel
Top News
Immobilien-Schock: Börsen-Ende für Chinas Krisen-Bauträger Evergrande-Aktie Immobilien-Schock: Börsen-Ende für Chinas Krisen-Bauträger Evergrande-Aktie
Henkel-Aktie im Blick: Henkel-CEO sieht nach früheren Anpassungen ausgewählte Preiserhöhungen Henkel-Aktie im Blick: Henkel-CEO sieht nach früheren Anpassungen ausgewählte Preiserhöhungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

NRW-Sozialminister Laumann vehement gegen Rente erst ab 70

25.08.25 05:21 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um eine Reform des deutschen Rentensystems hat NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) Rufe nach einer "Rente mit 70" kritisiert. Es gebe nicht viele Länder in Europa mit einem höheren Renteneintrittsalter als Deutschland, sagte Laumann der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ/Montagsausgabe). Er könne auch nicht erkennen, dass es in Deutschland übertrieben hohe Renten gebe.

Wer­bung

"Es regt mich schon auf, wenn ich Leute aus den politischen Jugendverbänden erlebe, die sagen, wir bräuchten die Rente mit 70, die aber selbst noch mit 35 studieren", zitierte die WAZ den Minister. Wichtig sei es vielmehr denjenigen, die schon in jungen Jahren gearbeitet haben, die Chance zu geben, früher aus dem Berufsleben rauszukommen, meinte der Sozialpolitiker.

Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion im Bundestag, Pascal Reddig, hatte in der "Welt" gesagt, man müsse sich darauf einstellen, "länger zu arbeiten" und sich "von einigen nicht unbedingt erforderlichen, aber teuren Vorzügen unseres Rentensystems" verabschieden. Die Rente mit 70 könne eine Lösung sein oder aber als Kompromiss eine sukzessive Erhöhung des Renteneintrittsalters./wa/DP/zb