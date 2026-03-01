DAX22.840 -2,8%Est505.614 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1300 -2,7%Nas22.091 -0,3%Bitcoin60.897 +0,9%Euro1,1563 -0,1%Öl108,0 +0,4%Gold4.670 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen leichter -- Feiertag in Japan -- Warten auf Borouge-Aktie: OMV verschiebt Chemie-Börsengang auf 2027
Top News
Webinar: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft Webinar: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft
Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NRW: Teilausfälle bei Bussen und Bahnen möglich

20.03.26 06:05 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr können auch heute in vielen Städten von Nordrhein-Westfalen zu Einschränkungen bei Bus und Bahnen führen. Die Gewerkschaft Verdi hat in ausgewählten Betriebshöfen von etlichen Nahverkehrsbetrieben zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Wer­bung

Je nach betroffenem Standort kann es nach Einschätzung der Gewerkschaft zu Einschränkungen auf einzelnen Linien und Strecken kommen. In kleineren Unternehmen sei teilweise auch das gesamte Streckennetz betroffen.

Die Liste der Nahverkehrsbetriebe, deren Streckennetz durch den Warnstreik betroffen sein könnte, umfasst rund 20 Unternehmen. Darunter sind die Stadtwerke Bonn, die KVB (Köln), die Rheinbahn (Düsseldorf), die Dortmunder Stadtwerke, die Bogestra im mittleren Ruhrgebiet und die Stadtwerke Hamm.

Im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr geht es um die Arbeitsbedingungen der etwa 30.000 Beschäftigten in rund 30 Nahverkehrsbetrieben in NRW. In zwei Verhandlungsrunden ist bislang keine Einigung erzielt worden. Die dritte Tarifrunde beginnt am 24. März. Durch Warnstreiks ist in den vergangenen Wochen und Tagen mehrfach der Nahverkehr vielerorts lahmgelegt worden./vd/DP/zb