NRW: Testpflicht und rückwirkende Quarantäne für Einreisende

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Quarantänepflicht für Einreisende aus Großbritannien und Südafrika in NRW gilt rückwirkend ab dem 11. Dezember. Das geht aus der neuen Reiseschutzverordnung hervor, die am Sonntagabend veröffentlicht wurde. Außerdem sind alle Einreisenden zu einem Corona-Test verpflichtet, den sie nach fünf Tagen wiederholen müssen. Wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Abend in einer Sendung bei "BILD.de" sagte, habe man bereits am Sonntagabend allen Einreisenden aus Großbritannien einen Test an dem jeweiligen Flughafen angeboten. Aus Südafrika seien keine Maschinen in NRW gelandet./aus/DP/zb