NRW überspringt bei Corona-Erstimpfungen die 20-Prozent-Marke

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen haben inzwischen rund 3,7 Millionen Bürger mindestens eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Laut Impf-Statistik des Robert Koch-Instituts (Stand: bis einschließlich 18. April) entspricht das 20,4 Prozent der Bevölkerung - bundesweit liegt die Impfquote mit 19,8 Prozent weiterhin minimal darunter.

"An Ostern habe ich versprochen, dass bis Ende April 20 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen eine Erstimpfung erhalten - dieses Versprechen haben wir nun fast zwei Wochen früher eingelöst", kommentierte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag die Zahlen. "Durch noch mehr Tempo beim Impfen, viele Tests, die digitale Kontaktnachverfolgung und die Verlängerung des Lockdowns bauen wir gemeinsam eine Brücke in den Sommer - hin zu mehr und mehr Normalität und letztlich hin zur Überwindung der Pandemie." Dabei müsse die Politik im Kampf gegen Corona Vertrauen zurückgewinnen, räumte der CDU-Chef ein. "Das tun wir am besten, indem wir konsequent handeln und unsere Ankündigungen einhalten."

Die Quote der vollständig, bereits mit zwei Spritzen Geimpften liegt in NRW allerdings erst bei 6,5 Prozent - insgesamt sind das über 4,8 Millionen Menschen. Bundesweit beträgt diese Quote 6,6 Prozent. Spitzenreiter sind hier Berlin und Thüringen mit einer Quote von 8,0. Am häufigsten wird bundes- wie landesweit der Impfstoff von Biontech (BioNTech (ADRs))/Pfizer gespritzt, mit großem Abstand gefolgt von AstraZeneca. Das Präparat von Moderna steht weiterhin nur in geringem Umfang zur Verfügung./beg/DP/mis