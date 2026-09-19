DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.548 +0,2%Euro 1,1486 ±0,0%Öl 103,9 -0,9%Gold 4.380 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

NRW-Wirtschaftsministerin fordert Mineralölkonzerne zu fairen Preisen auf

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hat an die Mineralölkonzerne appelliert, die geplante Entlastung der Verbraucher bei den Spritpreisen nicht durch höhere Margen wieder abzuschöpfen. "Die Mineralölkonzerne müssen ihren Beitrag leisten", sagte Neubaur, die auch stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin ist, laut Mitteilung ihres Ministeriums.

Werbung

"Wenn der Staat mit erheblichen Mitteln in den Kraftstoffmarkt eingreift, muss sichergestellt werden, dass diese Entlastung vollständig bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt."

Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern und bei den Unternehmen seien keine Reserven mehr vorhanden, um die völlig aus dem Ruder laufenden Spritkosten aufzufangen. Deshalb sei es richtig, dass die Bundesregierung jetzt handele. "Als Land können und dürfen wir eine Entlastung nach dem Prinzip Gießkanne nicht dauerhaft mittragen", sagte Neubaur aber auch.

Der Staat müsse bei der zielgerichteten Entlastung der Menschen schneller werden. "Ein Direktauszahlungsmechanismus über die Finanzverwaltungen an die Bürgerinnen und Bürger wäre die Möglichkeit, Entlastungen gezielt und nicht mit der Gießkanne zu organisieren." Zudem müsse die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduziert werden.

Werbung

Wie die Bundesregierung mitteilte, sollen die Steuern auf Benzin und Diesel bis Ende 2026 um faktisch 17 Cent gesenkt werden. Spätestens ab Januar 2027 ist auch ein Spritpreisdeckel geplant, aber als Kriseninstrument und nicht dauerhaft./sto/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.