NS Group,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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NS Group,Inc Registered präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39,95 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35,39 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 8,35 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,61 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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