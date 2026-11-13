NS Group,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

13.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 8,35 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,61 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39,95 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35,39 JPY je Aktie in den Büchern standen.

NS Group,Inc Registered präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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