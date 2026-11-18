NEW YORK (dpa-AFX) - Ein auf rund 180 Millionen US-Dollar geschätztes Gemälde des Malers Vincent van Gogh soll in New York unter den Hammer kommen - obwohl seine Vergangenheit während der NS-Zeit zuletzt für Streit gesorgt hatte. Einen Tag vor der geplanten Auktion verkündete das Auktionshaus Sotheby's eine Einigung zwischen den derzeitigen Eigentümern und den früheren Besitzern.

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Unter anderem US-Medien hatten über den Vorwurf berichtet, die früheren Besitzer, eine jüdische Familie, hätten das Gemälde "Blühende Kastanienbäume" in den 1930er Jahren während der Nazi-Verfolgung unter Zwang verkaufen müssen.

Samuel Fischer, Verleger und Gründer des Fischer-Verlags, erwarb das Gemälde Sotheby's zufolge im Jahr 1909. Nach seinem Tod ging es an seine Frau und wurde 1936 dann einer anderen Familie verkauft. 1975 sei es dann von den aktuellen Besitzern, einer argentinischen Familie, erworben worden. Auch ein Cézanne wird versteigert

"In Anerkennung der komplexen Geschichte des Gemäldes während der NS-Zeit und des Leids, das die Familie Fischer während des Holocaust ertragen musste, haben die beiden Familien eine für beide Seiten zufriedenstellende Einigung erzielt", hieß es in der Erklärung des Auktionshauses ohne weitere Details zu nennen. "Das Werk wird gemäß dieser Vereinbarung verkauft."

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Die Auktion soll am Mittwoch um 18 Uhr Ortszeit in New York stattfinden. Neben dem Werk werden elf weitere Bilder versteigert - darunter auch "Der Harlekin" von Paul Cézanne. Für beide Gemälde werden Rekordsummen erwartet./DP/jha/