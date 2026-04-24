NSING TECHNOLOGIES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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NSING TECHNOLOGIES hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 445,5 Millionen HKD umgesetzt, gegenüber 325,1 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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