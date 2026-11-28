NTG Clarity Networks gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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NTG Clarity Networks hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite hat NTG Clarity Networks im vergangenen Quartal 19,2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NTG Clarity Networks 20,9 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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