Auf der Umsatzseite hat NTG Clarity Networks im vergangenen Quartal 19,2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NTG Clarity Networks 20,9 Millionen CAD umsetzen können.

NTG Clarity Networks hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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