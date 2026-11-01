Ntpc Green Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

01.11.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,22 Prozent auf 9,38 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 INR je Aktie vermeldet.

Ntpc Green Energy hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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