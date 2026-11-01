Ntpc Green Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Ntpc Green Energy hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,22 Prozent auf 9,38 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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