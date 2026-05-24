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Ntpc Green Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ntpc Green Energy Limited Registered Shs 144A Reg S
97.24 5.88 6.44 %
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Ntpc Green Energy hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Ntpc Green Energy im vergangenen Quartal 11,07 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ntpc Green Energy 6,80 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,400 INR sowie einem Umsatz von 10,72 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.net

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