Ntpc Green Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ntpc Green Energy hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 9,13 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,22 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,620 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,670 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 28,58 Milliarden INR, während im Vorjahr 22,10 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,12 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 28,79 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.net