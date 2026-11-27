NU E Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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NU E Power hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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