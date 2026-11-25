Nuburu gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Nuburu hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,65 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -39,920 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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