Nuburu präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Nuburu hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,400 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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