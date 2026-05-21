Nuburu präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,400 USD je Aktie erzielt worden.

Nuburu hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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