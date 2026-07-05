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NuLegacy Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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NuLegacy Gold hat am 03.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NuLegacy Gold ein EPS von 0,100 CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 CAD. Im Vorjahr waren -17,500 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

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