Nur noch geimpfte Dienstleister dürfen in englische Heime

LONDON (dpa-AFX) - In Pflege- und Altenheimen in England erhalten von Mitte November an Friseure, Kosmetiker, Händler und andere Dienstleister nur noch Zutritt, wenn sie vollständig geimpft sind. Das sehen Leitlinien der Regierung vor, über die britische Medien am Freitag berichteten. Besucher und Bewohner sind von der Regelung aber ausgenommen.

Zuletzt hatte das Parlament zugestimmt, dass vom 11. November an nur noch vollständig geimpfte Pflegekräfte in Heimen arbeiten dürfen. Die Regelung folgt ähnlichen Vorschriften in anderen europäischen Ländern. Die Bundesregierung lehnt dies aber bisher ab.

Heime gelten in der Corona-Pandemie als besonders gefährdet. Im Frühling 2020 hatte es in den britischen Einrichtungen zahlreiche Ausbrüche gegeben. Das lag auch daran, dass Corona-Patienten ungetestet aus Kliniken zurück in die Heime gebracht wurden. Zehntausende Bewohner starben./bvi/DP/mis