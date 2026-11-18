Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,39 Prozent auf 0,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,540 USD erwirtschaftet worden.

Nuran Wireless hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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