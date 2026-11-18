Nuran Wireless stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Nuran Wireless hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,540 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,39 Prozent auf 0,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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