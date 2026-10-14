Nurix Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Nurix Therapeutics hat sich am 12.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Nurix Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,030 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 673,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8430,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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