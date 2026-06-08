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Nurix Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

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Nurix Therapeutics Inc Registered Shs
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Nurix Therapeutics präsentierte am 09.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,81 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nurix Therapeutics ein EPS von -0,520 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 79,48 Prozent auf 9,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nurix Therapeutics 44,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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