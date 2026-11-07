Nutex Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 217,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 18,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 267,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurden 5,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nutex Health 7,76 USD je Aktie eingenommen.

Nutex Health hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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