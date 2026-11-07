Nutex Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Nutex Health hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 5,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nutex Health 7,76 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 217,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 18,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 267,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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