Nuvama Wealth Management präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

08.11.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,68 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,54 INR. Im Vorjahresviertel hatte Nuvama Wealth Management 14,11 INR je Aktie erwirtschaftet.

Nuvama Wealth Management hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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