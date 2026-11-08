Nuvama Wealth Management präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Nuvama Wealth Management hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,54 INR. Im Vorjahresviertel hatte Nuvama Wealth Management 14,11 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,68 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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