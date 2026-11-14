Nuwellis präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Nuwellis hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 176,40 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,45 Prozent auf 2,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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