Nuwellis stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nuwellis präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Nuwellis hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 26,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2134,690 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nuwellis einen Umsatz von 1,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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