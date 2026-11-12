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Nvidia-Affäre - Megaspeed will mit US-Behörden kooperieren

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NVIDIA Corp.
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SINGAPUR (dpa-AFX) - Die in den Skandal um die Affäre des NVIDIA-Chefs Jensen Huang verwickelte Firma Megaspeed will mit den US-Behörden zusammenarbeiten. Für das Unternehmen, ein Nvidia-Kunde, habe die Einhaltung von Vorschriften höchste Priorität, teilte Firmenchef Tan Yong Pong mit. Megaspeed sei bestrebt, "konstruktiv und transparent" mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten.

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Parallel erklärte die in Singapur ansässige Firma für Dienstleistungen im Bereich Rechenleistung, eine führende US-Anwaltskanzlei beauftragt zu haben. Sie soll eine umfassende Bestandsaufnahme seiner Grafikprozessoren (GPUs) durchführen und die Einhaltung der Exportkontrollvorschriften unabhängig überprüfen. Damit wolle das Unternehmen sein Engagement zur Einhaltung von Vorschriften untermauern, hieß es weiter.

Verdacht gegen Megaspeed

Megaspeed geriet im Falls Jensen Huang in den Fokus. Der Nvidia-Chef soll Berichten zufolge eine Affäre mit einer früheren Megaspeed-Führungskraft, Alice Huang, gehabt haben. Die Frau wird verdächtigt, für den chinesischen Geheimdienst spioniert zu haben.

Obendrein wurde Megaspeed im vergangenen Jahr verdächtigt, eine Unternehmenshülle zu sein, über die Nvidia-Chips vorbei an US-Exportkontrollen nach China geschleust werden. Hintergrund ist, dass die USA im Wettrennen um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz schon länger besonders leistungsfähige Nvidia-Chips, wie bestimmte GPUs, nicht nach China liefern lassen - auch aus Sorge, das Militär könnte sie für die Entwicklung nutzen.

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Chinas Außenministeriumssprecherin Mao Ning betonte am Donnerstag in Peking, die USA sollten aufhören, sogenannte Spionagegeschichten zu erfinden, um technologische Blockaden zu rechtfertigen./jon/DP/jha

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08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
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09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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