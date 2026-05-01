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Heute im FokusHoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX grenzt Gewinne ein -- Wall Street verliert -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Uniper vor Börsencomeback? Stellantis plant neue Elektro-Kleinwagen. Alphabet und Blackstone planen gemeinsam KI-Rechenzentren mit Google-Chips. Musk unterliegt mit Klage gegen OpenAI-Chef Altman. Roche: Kooperation mit MPP bei Lizenzierung von Grippemittel Xofluza. Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen bei der Telekom. HORNBACH setzt sich vorsichtigere Ziele.
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