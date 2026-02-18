Big Tech investiert 2026 so viel in künstliche Intelligenz wie nie zuvor. Warum KI-Platzhirsch von den steigenden KI-Ausgaben möglicherweise nicht profitieren kann. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus FDA wird neuen Zulassungsantrag für mRNA-Grippeimpfstoff von Moderna prüfen. Gemini Space Station-Aktie bricht ein - Massenexodus aus der Chefetage. HOCHTIEF erhält Auftrag aus Milliardenprojekt der Bundeswehr. Heidelberg Materials will Anteil an Akcansa offenbar verdoppeln. SAF-HOLLAND mit rückläufigen Zahlen.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung