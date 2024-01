NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 493,45 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:59 Uhr um 0,4 Prozent auf 493,45 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 487,51 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 498,13 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.929.330 Stück gehandelt.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 505,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,44 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (140,34 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 71,56 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 565,00 USD.

Am 21.11.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Es stand ein EPS von 4,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 18.120,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 205,51 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,26 USD fest.

