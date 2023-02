NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von NVIDIA

Um 12:22 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 178,26 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 177,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 178,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.034 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 262,35 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,05 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

Am 16.11.2022 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.10.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,50 Prozent auf 5.931,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.103,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NVIDIA.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2023 3,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

