NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 623,36 USD.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 623,36 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 65.981 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 634,93 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 1,86 Prozent wieder erreichen. Am 02.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 565,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 21.11.2023. Das EPS wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 18.120,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.931,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,09 USD je Aktie belaufen.

