NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von NVIDIA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 107,98 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 107,98 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,84 USD aus. Bei 108,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.599.971 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,13 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 41,81 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 75,61 USD fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 417,50 USD.

NVIDIA ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,33 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 22,10 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.05.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 27.05.2026.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,54 USD je Aktie.

