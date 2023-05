NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 250,80 EUR

Die NVIDIA-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 282,63 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 283,12 USD aus. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 278,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 9.021.811 NVIDIA-Aktien.

Bei 283,12 USD markierte der Titel am 01.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 0,17 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,13 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 161,38 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 296,67 USD.

Am 22.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,32 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.051,00 USD – das entspricht einem Minus von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.05.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 22.05.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2024 4,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

