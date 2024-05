NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 848,87 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 848,87 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 841,46 USD. Bei 851,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.128.257 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 973,85 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 14,72 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 272,40 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 67,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,170 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,160 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 805,83 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 21.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 265,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,10 Mrd. USD im Vergleich zu 6,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.05.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 21.05.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,33 USD je NVIDIA-Aktie.

