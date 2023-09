NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 492,50 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 492,50 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 27.910 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 502,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,99 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 534,29 USD an.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 13.507,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.704,00 USD umgesetzt.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,65 USD je NVIDIA-Aktie.

