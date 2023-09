NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag mit negativen Vorzeichen

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 453,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 453,75 EUR. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 453,65 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 455,45 EUR. Bisher wurden via Tradegate 9.056 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,95 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 112,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 304,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 534,29 USD für die NVIDIA-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 23.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.507,00 USD im Vergleich zu 6.704,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 10,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Deutsche Bank-Depot im 2. Quartal 2023: Das waren die US-Beteiligungen der Deutschen Bank im vergangenen Jahresviertel

NASDAQ-Titel AMD-Aktie sinkt: AMD offenbar von US-Exportbeschränkungen für KI-Chips in Nahost betroffen