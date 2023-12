NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagvormittag ohne große Veränderung

So bewegt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die NVIDIA-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 429,50 EUR.

Mit einem Kurs von 429,50 EUR zeigte sich die NVIDIA-Aktie im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 429,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 427,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 427,40 EUR. Zuletzt wechselten 4.046 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 471,95 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 8,99 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 130,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 577,14 USD.

Die Zahlen des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 21.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent auf 18.120,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 13.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,08 USD fest.

