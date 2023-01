NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Um 04:22 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 139,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 140,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 137,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.660 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 271,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.01.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,63 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

NVIDIA ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.931,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.103,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2023 3,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

