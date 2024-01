NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verzeichnet am Nachmittag Verluste

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,5 Prozent auf 478,09 USD.

Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 478,09 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 475,95 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 492,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 11.528.632 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 505,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,34 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 240,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 565,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 18.120,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 5.931,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,26 USD je NVIDIA-Aktie.

