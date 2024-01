NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NVIDIA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 448,65 EUR abwärts.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,3 Prozent auf 448,65 EUR ab. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 448,35 EUR. Bei 449,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 6.868 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 471,95 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 133,54 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 70,24 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,00 USD.

Am 21.11.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 205,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.931,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte NVIDIA die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

