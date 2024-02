NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 639,96 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 639,96 USD. Bisher wurden heute 113.926 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 31.01.2024 markierte das Papier bei 634,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 0,79 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 204,22 USD. Dieser Wert wurde am 23.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 213,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 565,00 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 21,09 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

