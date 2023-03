NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Mittag fester

Die NVIDIA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 211,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 211,95 EUR. Bei 210,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 9.645 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 262,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 88,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 22.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.051,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.643,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.05.2023 terminiert. Schätzungsweise am 22.05.2024 dürfte NVIDIA die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,41 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Hot Stocks heute: Island Gap bei NVIDIA - Hörerfrage 3M - Pfizer mit Reversal-Kerze

Tesla, Alibaba, GameStop und Co: Diese Aktien kamen Shortseller besonders teuer zu stehen

US-Index setzt auf Burggraben-Aktien - und schlägt damit den breiten Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com