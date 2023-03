NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag höher

Die Aktie legte um 04:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 214,35 EUR zu. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 214,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 210,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.992 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 262,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 112,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 90,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 275,00 USD.

Am 22.02.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,83 Prozent auf 6.051,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 7.643,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.05.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.05.2024.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Hot Stocks heute: Island Gap bei NVIDIA - Hörerfrage 3M - Pfizer mit Reversal-Kerze

Tesla, Alibaba, GameStop und Co: Diese Aktien kamen Shortseller besonders teuer zu stehen

US-Index setzt auf Burggraben-Aktien - und schlägt damit den breiten Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com