NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagvormittag im Minus

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 210,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 210,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.136 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 262,35 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 87,23 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 22.02.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,32 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 6.051,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.643,00 USD umgesetzt worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 24.05.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 22.05.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

